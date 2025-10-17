Азербайджан вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Социальная защита
    • 17 октября, 2025
    • 16:45
    Азербайджан с 25 октября вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), решение принято для предотвращения возможного распространения инфекций.

    Ограничение касается транзитной перевозки животных через территорию страны, а также импорта из Грузии племенного и откормочного скота (за исключением животных, ввозимых для убоя).

    В АПБА отметили, что все импортируемые животные будут помещаться на карантин, где будет проведен их клинический осмотр и взяты образцы для лабораторной диагностики.

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

