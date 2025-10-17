Азербайджан вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии
Социальная защита
- 17 октября, 2025
- 16:45
Азербайджан с 25 октября вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), решение принято для предотвращения возможного распространения инфекций.
Ограничение касается транзитной перевозки животных через территорию страны, а также импорта из Грузии племенного и откормочного скота (за исключением животных, ввозимых для убоя).
В АПБА отметили, что все импортируемые животные будут помещаться на карантин, где будет проведен их клинический осмотр и взяты образцы для лабораторной диагностики.
