Азербайджан вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии

Азербайджан с 25 октября вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Грузии.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), решение принято для предотвращения возможного распространения инфекций.

Ограничение касается транзитной перевозки животных через территорию страны, а также импорта из Грузии племенного и откормочного скота (за исключением животных, ввозимых для убоя).

В АПБА отметили, что все импортируемые животные будут помещаться на карантин, где будет проведен их клинический осмотр и взяты образцы для лабораторной диагностики.