    Азербайджан внедрил цифровую Карту социальных услуг

    Социальная защита
    • 26 декабря, 2025
    • 12:51
    В Азербайджане введена в эксплуатацию новая цифровая платформа - Карта социальных услуг, объединяющая все социальные сервисы страны в едином онлайн-пространстве.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Карта соцуслуг разработана Агентством социальных услуг совместно с центром цифровых инноваций DOST и аккумулирует сведения о социальных услугах по всей стране на единой цифровой платформе. Географическое расположение услуг отображается в интерактивном формате.

    Для использования возможностей карты необходимо зайти на портал "e-Sosial" по адресу:

    https://socialmap.e-social.gov.az/

    Отмечается, что электронная карта позволит сократить временные затраты и минимизировать дополнительные процедуры для социально уязвимых групп населения, нуждающихся в поддержке.

    На следующем этапе планируется расширение функциональных возможностей карты, добавление новых направлений социальных услуг и углубление интеграции с профильными государственными структурами.

