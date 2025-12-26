Азербайджан внедрил цифровую Карту социальных услуг
- 26 декабря, 2025
- 12:51
В Азербайджане введена в эксплуатацию новая цифровая платформа - Карта социальных услуг, объединяющая все социальные сервисы страны в едином онлайн-пространстве.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Карта соцуслуг разработана Агентством социальных услуг совместно с центром цифровых инноваций DOST и аккумулирует сведения о социальных услугах по всей стране на единой цифровой платформе. Географическое расположение услуг отображается в интерактивном формате.
Для использования возможностей карты необходимо зайти на портал "e-Sosial" по адресу:
https://socialmap.e-social.gov.az/
Отмечается, что электронная карта позволит сократить временные затраты и минимизировать дополнительные процедуры для социально уязвимых групп населения, нуждающихся в поддержке.
На следующем этапе планируется расширение функциональных возможностей карты, добавление новых направлений социальных услуг и углубление интеграции с профильными государственными структурами.