Азербайджан внедрил цифровую Карту социальных услуг

В Азербайджане введена в эксплуатацию новая цифровая платформа - Карта социальных услуг, объединяющая все социальные сервисы страны в едином онлайн-пространстве.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Карта соцуслуг разработана Агентством социальных услуг совместно с центром цифровых инноваций DOST и аккумулирует сведения о социальных услугах по всей стране на единой цифровой платформе. Географическое расположение услуг отображается в интерактивном формате.

Для использования возможностей карты необходимо зайти на портал "e-Sosial" по адресу:

https://socialmap.e-social.gov.az/

Отмечается, что электронная карта позволит сократить временные затраты и минимизировать дополнительные процедуры для социально уязвимых групп населения, нуждающихся в поддержке.

На следующем этапе планируется расширение функциональных возможностей карты, добавление новых направлений социальных услуг и углубление интеграции с профильными государственными структурами.