В Азербайджане упростят процедуру повторного получения инвалидной коляски

В Азербайджане для лиц с инвалидностью упростят процедуру выдачи инвалидных колясок Протезно-ортопедическим восстановительным центром министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, в настоящее время эти лица обеспечиваются инвалидными колясками на основе медицинского показания медико-социальной экспертной комиссии.

В свою очередь, для выдачи медицинского показания требуется предоставить направление медицинского учреждения здравоохранения (Форма 88). В проекте нового законодательного акта министерства в связи с реабилитационными средствами для повторного получения инвалидной коляски не требуется предъявлять направление (Форма 88) .

В целом, проводимые в законодательстве реформы направлены на упрощение процедур обращения лиц с инвалидностью за реабилитационными услугами и средствами. Цель заключается в устранении фактов волокиты и организации реабилитационной системы в прозрачной, справедливой и доступной для лиц с инвалидностью форме.