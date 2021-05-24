Азербайджан расположился в середине рейтинга стран по защищенности детства

Лучшими странами для детей оказались Сингапур, Словения, а третье место разделили Финляндия и Швеция

В глобальном рейтинге стран по защищенности детства Азербайджан занял 90-е место из 180. Индекс страны составил 857 из 1 000 возможных. Чем ближе индекс к 1000, тем уровень защищённости детства выше, чем ближе к 1 — тем, соответственно, страна считается хуже для детей.

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое исследование, лучшими странами для детей оказались Сингапур, Словения, а третье место разделили Финляндия и Швеция. Худшие страны — Нигер, Центральноафриканская Республика и Чад. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.

По данным рейтинга, в среднем в Азербайджане уровень смертности детей в возрасте до 5 лет составляет 215 смертей на 10 000 рождений. 8,9% детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15-19 лет, 17,8% детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 6,5%.

Коэффициент подростковых беременностей составляет 55,8 на 1 000 девочек, детского суицида — 0,9 на 100 тыс. населения.

Согласно данным Госкомстата, в январе-марте текущего года в республике родились 29,484 тыс. младенцев, что на 2,8% больше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,9. Мальчики составили 53% родившихся детей, девочки – 47%.

Численность населения Азербайджана в январе-марте 2021 года увеличилась на 10,981 тыс. человек или на 0,1% - до 10 млн 130,114 тыс. на 1 апреля 2021 года.