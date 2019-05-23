Азербайджан примкнет к Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин

"Азербайджан примкнет к Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Ее еще называют "Стамбульской конвенцией", поскольку она была принята в Стамбуле".

Как передает Report, об этом сообщила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, это произойдет в ближайшие дни: "По особому поручению руководства страны предпринято много шагов по конвенции. Азербайджан уже давно высказал позицию в связи с конвенцией. Там было много вопросов, согласно которым мы должны поменять всю законодательную систему. Мы проявили серьезный подход к этому. Все страны примкнули к конвенции. Азербайджан также не может остаться в стороне".

Х.Гусейнова отметила, что для создания убежищ, "горячих линий" нужно выделить средства: "Это не так легко. Каждый раз появляются новые проблемы. Для предотвращения бытового насилия созданы места, мониторинговые группы. Наша основная цель – постараться посредством этих групп предотвратить проблемы".