Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял особое место среди 129 стран по предпринимаемым шагам в направлении снижения уровня бедности. Как сообщает Report, об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) в Азербайджане Мустафа Имир в своем выступлении на I Азербайджанской конференции по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

"На сегодняшний день 35-37% населения Азербайджана трудится в сфере сельского хозяйства. Большую часть своих доходов они до сих пор тратят на питание. С улучшением материального благосостояния этот показатель снизится. Сейчас Азербайджан предпринимает важные шаги по снижению уровня бедности, вследствие чего занимает особое место в списке 129 стран. Азербайджан даже занял место в рейтинге первых 23 стран за снижение уровня бедности с 40% до 5%", - сообщил представитель FAO.