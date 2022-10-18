Азербайджан и Молдова подписали Меморандум о взаимопонимании

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Как сообщает Report, в документе отражены направления будущего сотрудничества по вопросам занятости населения, социальной защиты населения, осуществления профилактических мероприятий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, организации профессионального обучения безработных и лиц, ищущих работу, расширения возможностей трудоустройства уязвимых групп населения.

Отметим, что в Министерстве труда и социальной защиты населения прошла встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, что отношения между Азербайджаном и Молдовой постоянно развиваются, а подписанные за прошедший период 63 документа о сотрудничестве в различных сферах позволяют расширить отношения.