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AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана

AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19
Социальная защита
26 июля 2020 г. 21:45
AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщили Report в AZAL, данным рейсом в Азербайджан был доставлен 201 наш соотечественник.

На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Daha 201 həmvətənimiz Moskvadan Bakıya gətirildi
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