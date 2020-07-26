AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19

Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщили Report в AZAL, данным рейсом в Азербайджан был доставлен 201 наш соотечественник.

На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.