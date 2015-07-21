​AZAL снизил тарифы на полеты - СПИСОК

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют о создании собственной низкобюджетной линии перевозок (лоукост-направления), а также о введении на всех существующих рейсах авиакомпании нового блока мест в самолетах по низким тарифам.

Как сообщили Report из ЗАО, меры были приняты в соответствии с поручениями по снижению цен на авиабилеты, данные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 13 июля на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам.

На состоявшемся 16 июля совместном заседании коллегии Правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Государственной администрации гражданской авиации, председатель Правления Джахангир Аскеров поручил глубоко проанализировать тарифы каждой воздушной линии, изучить пути снижения стоимости авиабилетов, разработать новые механизмы регулирования условий применения льгот и тарифов.

21 июля состоялось закрытое заседание коллегии Правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии", на котором были заслушаны предложения по снижению действующих цен на авиабилеты. По результатам докладов было принято решение о применении конкретных мер в этом вопросе. В частности, "Азербайджанские авиалинии" создадут собственную низкобюджетную линию перевозок (лоукост-направления) по маршрутам:

- Баку-Анталия-Баку – 3 раза в неделю начиная с августа этого года;

- Баку-Стамбул-Баку – ежедневно 1 рейс начиная с сентября этого года;

- Баку-Москва-Баку – ежедневно 2 рейса начиная с октября этого года;

- Баку-Дубай-Баку – ежедневно 1 рейс начиная с октября этого года.

Разные сроки начала выполнения новых рейсов связаны с процедурными вопросами, такими как заключение соглашений с аэропортами на обслуживание, а также получение слотов (разрешения) в зарубежных аэропортах. В данных направлениях будет применяться типичная для лоукостеров бизнес-модель авиаперевозок.

Полеты будут совершаться самолетами Embraer. Окончательная продажная цена авиабилетов низкобюджетных линий перевозок в данных направлениях не превысит 99 евро в один конец. Кроме того, принято решение о введении на всех действующих рейсах "Азербайджанских авиалиний" новой тарифной политики, направленной на снижение применяемых цен. Эта тарифная политика не будет относиться к маршрутам в рамках низкобюджетной линии перевозок (лоукост-направления). Так, с 1 августа этого года по всем направлениям "Азербайджанских авиалиний" будет применяться 20%-ная скидка от минимальных существующих тарифов эконом-класса. Число билетов, реализуемых по такому тарифу, составит 30% посадочных мест. При этом пассажирам будут сохранены все виды услуг эконом-класса.