Аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 1055 лицам за последние 6 месяцев

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 1055 людям за последние 6 месяцев".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании коллегии, посвященном итогам 2018 года и предстоящим задачам.

С.Бабаев рассказал об осуществлении в прошлом году серьезных мер по надзору над системой оценивания инвалидности, исследованиях, проведенных в последние 6 месяцев совместно с министерством здравоохранения.

Он сказал, что были обнаружены факты необоснованного присвоения инвалидности 1055 лицам, которые были сразу же аннулированы, проделаны работы по восстановлению выплаченных средств, в результате сэкономлено 3 млн манатов бюджетных средств.

Министр сказал, что в результате жестких мер контроля за исполнением требований законодательства в четверном квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом присвоения инвалидности сократились на 61%, назначения по I группе инвалидности – 56%, реформы в данной сфере продолжатся и в 2019 году.