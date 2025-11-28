Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

Азербайджан по размеру минимальной пенсии по паритету покупательной способности (ППС) занимает первое место среди стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на "Саммите профессий будущего".

По его словам, по уровню минимальной зарплаты и среднемесячной пенсии страна занимает второе место среди стран Содружества.

Алиев отметил, что меры на рынке труда уже дают ощутимые результаты: "За 10 месяцев этого года ведомством охвачены программами активной занятости более 491 тыс. человек - из них 158 тыс. человек получили рабочие места.

Он добавил, что свыше 15 тыс. человек прошли профессиональную подготовку по 82 направлениям, более 16 тыс. - включены в программы самозанятости, а 302 тыс. - получили консультации по подбору профессии.

Министр подчеркнул, что организация курсов профессионального обучения и прочих профильных программ для безработных и ищущих работу остается приоритетом государственной политики.