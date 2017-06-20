Али Ахмедов: Иногда работодатели не могут должным образом защитить права работников

© Report.az

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Иногда работодатели не могут должным образом защитить права работников. По этой причине мы уделяем особое внимание регулированию трудовых отношений, чтобы в будущем при защите прав пенсионеров не возникло никаких проблем".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов на прошедшей в Сумгайыте встрече с предпринимателями и налогоплательщиками.

По словам А. Ахмедова, это – справедливый подход: "Мы должны найти пути для устранения этого. В противном случае, при достижении пенсионного возраста, государство вновь направит работников к работодателю для возвращения их прав. Готовы ли вы в будущем оплачивать их пенсии? Они подадут на вас в суд и будут требовать свои права. У них есть на это право".

А. Ахмедов отметил, что предприниматели уже сейчас должны принимать необходимые шаги: "Мы хотим, чтобы предпринимательство расширялось и для этого создаются все необходимые возможности".

Вице-премьер сказал, что одним из беспокоящих правительство вопросов является наличие "черной бухгалтерии". В 2016 году в ГФСЗ поступил 1 млрд 921 тыс. манатов, 1 млн 500 тыс. манатов из которых были сформированы за счет наемных работников, а 7 млн 850 тыс. манатов – социальных выплат.

А. Ахмедов подчеркнул, что при закрытии в стране даже одного рабочего места, нужно бить тревогу: "Хотя сегодня некоторые рабочие места закрываются, работы, проводимые главой государства для открытия новых рабочих мест, превосходят это".