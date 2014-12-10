​Айтен Мустафаева: Права человека в Азербайджане развиваются в соответствии со временем и требованиями общества

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Права человека в Азербайджане развиваются в соответствии со временем, требованиями общества и новыми вызовами".

Об этом в интервью Report заявила директор Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса Айтен Мустафаева.

Она отметила, что в Азербайджане права человека развиваются со времени обретения независимости.

"Именно поэтому общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым было поддержано предложение о создании Института по правам человека в преддверии вступления в Совет Европы. Данный институт был создан с целью проведения законодательной экспертизы и приведения законодательства в сфере прав человека в соответствие с международным правом", - сказала А.Мустафаева.

Она особо подчеркнула, что Азербайджан за последние годы активно проводит реформы в пенитенциарной, судебной и других государственных системах, было принято множество законов, страна присоединилась к ряду международных правовых актов.

"Отличительной чертой Азербайджана является то, что в стране есть такие права, которые традиционно являются элементарно просто частью жизни и нормой. В Азербайджане по законодательству отражено то, что подрастающее поколение ухаживает и заботится о старшем поколении. Это не связано с тем, что есть закон, просто наши традиции, наше ментальное восприятие жизни отразилось в нашем законодательстве. Это является показателем того, что не стоит вслепую копировать зарубежные примеры", - отметила парламентарий.

Она добавила, что в Азербайджане последние годы уделяется большое внимание развитию социальных прав.

"Это и права человека в области социальных вопросов, к примеру, права инвалидов, социальные права граждан, социальное страхование. Мы уже подходим к решению вопроса об обязательном медицинском страховании. Хотя закон уже существует, но он работает слабо. Сейчас мы работаем над улучшением прав пациентов, развитием прав потребителей и вопросами экологии", - сказала А.Мустафаева.

По ее словам, права в республике развиваются в современном русле и "с развитием жизни появляются новые вопросы, новые проблемы, которые необходимо отражать в законодательстве страны".

Отметим, что по предложению ООН с 1950 года мир отмечает 10 декабря как День защиты прав человека.