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Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях

Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в социальных сетях.
Социальная защита
29 мая 2025 г. 10:49
Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях

Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева в Баку на круглом столе, посвященном правам детей.

По ее словам, в обществе необходимо провести изменения, направленные на защиту прав детей.

"Важно, чтобы эти права были закреплены не только на бумаге, но и в сознании людей. Для этого нужна масштабная кампания. Мы должны срочно принять меры для защиты детей, особенно от угроз, которые могут исходить из социальных сетей", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Aynur Sofiyeva: Uşaqların sosial şəbəkədəki təhlükələrdən qorunması üçün təcili tədbirlərə ehtiyac var

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