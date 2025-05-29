Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях

Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в социальных сетях.

Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева в Баку на круглом столе, посвященном правам детей.

По ее словам, в обществе необходимо провести изменения, направленные на защиту прав детей.

"Важно, чтобы эти права были закреплены не только на бумаге, но и в сознании людей. Для этого нужна масштабная кампания. Мы должны срочно принять меры для защиты детей, особенно от угроз, которые могут исходить из социальных сетей", - подчеркнула она.