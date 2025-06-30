Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг

Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг

Агентство социальных услуг Азербайджана за последние 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных соцуслуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной 5-летию ведомства.

По его словам, постоянно проводится работа по повышению социального благосостояния граждан. "С начала деятельности агентство предоставила квартиры около 16 тыс. нуждающимся в социальных услугах гражданам. В послевоенный период 576 инвалидов войны и 7 800 льготников были обеспечены автомобилями", - добавил он.