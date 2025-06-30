О нас

Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг

Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг
Социальная защита
30 июня 2025 г. 11:23
Агентство соцуслуг Азербайджана за 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных услуг

Агентство социальных услуг Азербайджана за последние 5 лет оказало гражданам более 550 тыс. различных соцуслуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной 5-летию ведомства.

По его словам, постоянно проводится работа по повышению социального благосостояния граждан. "С начала деятельности агентство предоставила квартиры около 16 тыс. нуждающимся в социальных услугах гражданам. В послевоенный период 576 инвалидов войны и 7 800 льготников были обеспечены автомобилями", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik rəhbəri: Son beş ildə vətəndaşlara 550 mindən çox müxtəlif sosial xidmətlər göstərilib

Самое важное

Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi