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95 человек восстановлены на работе после незаконного расторжения трудового договора

95 человек восстановлены на работе после незаконного расторжения трудового договора 95 человек, чей трудовой договор был незаконно расторгнут в этом году, восстановлены на прежней работе.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 16:47
95 человек восстановлены на работе после незаконного расторжения трудового договора

95 человек, чей трудовой договор был незаконно расторгнут в этом году, восстановлены на прежней работе.

Об этом Report сообщили в службе Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

При рассмотрении обращений граждан за 11 месяцев 2022 года установлено, что 95 работников были уволены с нарушением требований законодательства о трудовых договорах.

В результате мер, принятых Службой в соответствии с законодательством, эти работники были восстановлены на прежней работе.

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Версия на азербайджанском языке Əmək müqaviləsinə qanunsuz xitam verilən 95 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa ediliblər

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