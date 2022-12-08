95 человек восстановлены на работе после незаконного расторжения трудового договора

95 человек, чей трудовой договор был незаконно расторгнут в этом году, восстановлены на прежней работе.

95 человек, чей трудовой договор был незаконно расторгнут в этом году, восстановлены на прежней работе.

Об этом Report сообщили в службе Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

При рассмотрении обращений граждан за 11 месяцев 2022 года установлено, что 95 работников были уволены с нарушением требований законодательства о трудовых договорах.

В результате мер, принятых Службой в соответствии с законодательством, эти работники были восстановлены на прежней работе.