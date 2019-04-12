Министерство: 222 наследника еще 147 шехидов получат единовременную выплату

На заседании комиссии, действующей в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, принято решение о выдаче единовременной выплаты 222 наследникам еще 147 шехидов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникациям структуры, выплаты планируется перечислить на счета этих наследников в течение одной недели.

Установлено право на единовременную выплату наследникам 12268 шехидов, за прошедший период было принято решение о выдаче единовременной выплаты 9276 наследникам 6338 шехидов.