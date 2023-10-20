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1 500 семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены жильем до конца года

1 500 семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены жильем до конца года До конца этого года 1 500 семьям шехидов и инвалидов войны будут переданы квартиры или частные дома
Социальная защита
20 октября 2023 г. 13:13
1 500 семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены жильем до конца года

До конца этого года 1 500 семьям шехидов и инвалидов войны будут переданы квартиры или частные дома.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Заур Ибрагимов заявил журналистам.

По его словам, согласно поручению президента Ильхама Алиева, программа обеспечения жильем за последние годы была увеличена более чем в пять раз: "В текущем году 850 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены частными домами и квартирами. До конца года жильем будут обеспечены еще 1500 семей из этой категории".

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Версия на азербайджанском языке İlin sonunadək 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə ev veriləcək

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