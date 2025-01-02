Звезду британского рэпа Stormzy лишили водительских прав

Популярного британского рэпера Stormzy лишили водительских прав на 9 месяцев за использование телефона за рулем.

Популярного британского рэпера Stormzy лишили водительских прав на 9 месяцев за использование телефона за рулем.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, на сегодняшнем судебном заседании он признал себя виновным в использовании мобильного телефона во время вождения автомобиля Rolls Royce Wraith в Лондоне в марте 2024 года.

Согласно материалам дела, полицейский под прикрытием постучал в тонированное стекло пассажирской двери автомобиля и приказал звезде "избавиться от тонировки и положить телефон". Судья призвал действия 31-летнего рэпера "опасными и безответственными", и подверг критике его водительскую историю, которая "оставляет желать лучшего".

Помимо запрета на вождение сроком на 9 месяцев, Stormzy оштрафован на сумму более 2 тыс. британских фунтов. Ранее рэпер также признавал вину в вождении автомобиля Lamborghini Urus с передними стеклами, тонированными сверх допустимой нормы - светопропускание составляло всего 4% при легальном минимуме в 70%.

Адвокат звезды Питер Чемички заявил, что Stormzy принимает ответственность и приносит извинения за свои действия.