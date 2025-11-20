Звезда Голливуда Спейси объявил себя бездомным

Звезда Голливуда Кевин Спейси объявил себя бездомным, заявив о том, что после скандалов о сексуальном домогательстве оказался без жилья.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью The Telegraph.

"Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома", - сказал он.

По информации газеты, Спейси работает ведущим в ночном клубе "Monte Caputo" на Кипре. Большая часть зрителей состоит из русскоговорящих людей. Специально для них предусмотрены субтитры.

В 2017 году он оказался в центре громкого скандала в США после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала Спейси остался без работы.