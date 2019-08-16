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Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале по "Звездным войнам"

Юэн Макгрегор может сыграть Кеноби в сериале по "Звездным войнам"
​Актер Юэн Макгрегор может сыграть джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по саге Звездные войны

Актер Юэн Макгрегор может сыграть джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по саге "Звездные войны" для канала Disney Plus, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На данный момент актер ведет переговоры. Другие подробности относительно нового сериала не приводятся.

Отметим, что Юэн Макгрегор играл джедая Оби-Вана Кеноби с 1999 по 2005 годы. В вышедшем в 1977 году первом фильме "Звездных войн" эту роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на "Оскар". 

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