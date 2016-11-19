Впервые в "CinemaPlus" профессиональный азербайджанский дубляж криминальной комедии

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" впервые приступил к показу фильма "Война против всех", с профессиональным азербайджанским дубляжом с рейтингом 18+.

Как сообщает Report, впредь в прокат будут выходить фильмы не только на иностранных языках, но и на дублированном азербайджанском языке.

"Процесс дубляжа непростой. Кинотеатр "CinemaPlus" хочет донести до своего зрителя смысл сказанного с экрана фильма. Звук, голос и аппаратура должны быть показателями качества, мастерами своего дела", - отметили в "CinemaPlus".

Фильм "Война против всех" был дублирован на студии "Cinemazadeh" в 2016 году. Редактор дубляжа - Хатаи Али, звукорежиссер - Азад Велиев.

Фильм озвучивали Эльмир Магеррамов, Олег Амирбеков, Турал Асадов, Заур Шафиев, Кямран Агабалаев, Халаф Джафаров, Хатаи Али, Хумар Гулузаде, Талех Юзбеков, Офелия Новрузгызы и другие.

Режиссером криминальной комедии является Джон Майкл МакДона. В главных ролях такие актеры, как Александр Скарсгард, Тео Джеймс, Тесса Томпсон и Майкл Пенья.

Главные герои фильма "Война против всех" – два продажных полицейских из Нью-Мексико. Каждый день они стремятся пополнить свои денежные доходы, не боясь переступить закон. Напарники не останавливаются даже перед шантажом и угрозами, со спокойной совестью сдают своих же информаторов плохим парням и совершенно не боятся наказания. Однажды полицейские запугивают не того человека и оказываются в большой опасности. Их новой жертвой становится очень влиятельный человек – некий лорд Джеймс Манган, который оказывается намного сильнее главных героев.