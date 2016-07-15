​Впервые в Азербайджане технология Dolby Atmos в кинотеатре СinemaPlus - ВИДЕО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В ближайшее время в ТЦ Ganjlik Mall в Баку откроется самый большой кинотеатр СinemaPlus с технологией Dolby Atmos, сообщает Report.

Особого внимания заслуживает самый большой 300 местный эксклюзивный зал. Благодаря Dolby Digital Atmos звук доходит до зрителя со всех направлений, в том числе и сверху зала. Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Digital Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

Технология Dolby Digital Atmos впервые была представлена в апреле 2012 года и используется всеми крупнейшими голливудскими студиями. С ней работают 11 режиссеров и 23 звукорежиссера, удостоенных премии Оскар. До сегодняшнего дня уже более 300 кинотеатров по всеми миру перешли на эту технологию. В скором времени ожидается, что все крупные кинотеатры мира будут использовать технологию Dolby Digital Atmos.

Хотим отметить, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами 8, на 4-ом этаже Торгового центра Хəmsə Park.

Также кинотеатр CinemaPlus 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28 Mall, на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение CinemaPlus для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus