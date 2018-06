Во Дворце Гейдара Алиева cостоялось открытие IV сезона Региональной Азербайджанской лиги КВН

© Courtesy İmage

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие IV сезона Региональной Азербайджанской лиги КВН, сообщает Report со ссылкой на пресс - службу Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых.

Лучшие команды, представляющие отечественные ВУЗы, встретились в первой игре стартовавшего сезона, дабы покорить жюри и запастись бонусами на итоговый результат, который, по традиции, будет подведен к концу года.

В ходе игры были разыграны три кубка, но, как известно, сезон в лиге является накопительным.

В этот вечер своими зажигательными номерами и искрометным юмором, музыкальными талантами и находчивостью порадовали команды - Сборная Юниор Лиги города Баку, The Show Must Go On, Homo Sapiens, Sabah, Unec RES United, Absheron Stone, "Лабутены", Super Good и Bungarang.

Впервые на сцену КВН в составе Сборной Юниор Лиги вышла дочь легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова – Медина.

В звездный состав жюри вошли руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов, главный редактор Азербайджанской лиги, редактор Высшей Лиги, известный российский КВН-щик Дмитрий Колчин, российская киноактриса и телеведущая, капитан команды КВН "Четыре татарина", участница женского юмористического шоу "Comedy Woman" Екатерина Скулкина, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - победитель XX века, заслуженный артист Азербайджана, телеведущий и шоумен Мурад Дадашов, игрок элитарного клуба "Что? Где? Когда?", ведущий и генеральный продюсер телеигры "Что? Где? Когда?" в Азербайджане, обладатель "Хрустальной совы", "Бриллиантовой совы" и звания "Лучший капитан Клуба" Балаш Касумов, известный композитор и продюсер Иса Меликов.

В итоге, малый Кубок был вручен Сборной Юниор Лиги города Баку, средний Кубок - единственной женской команде Лиги - "Лабутены", а большой Кубок завоевала команда Sabah, - единственная в лиге, которая выступает на родном, азербайджанском языке.

Дмитрий Колчин отметил, что Баку стал ему настолько дорог, что он даже научился редактировать шутки на азербайджанском языке.

А Эльдияр Кененсаров, которого покорила азербайджанское гостеприимство, пригласил всех в гости в Бишкек, - квнщиков, да и зрителей. "У азербайджанского КВН большое будущее", - отметил чемпион Высшей Лиги.

Иса Мелоков поблагодарил организаторов вечера и всех участников концерта за "обилие юмора во всех возрастных категориях".

Екатерина Скулкина призналась, что азербайджанский КВН покорил ее во время фестиваля "Голосящий Кивин", где она влюбилась в команду "Сборная Баку".