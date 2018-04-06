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    Видеоклип пуэрториканских исполнителей побил рекорд просмотров на YouTube

    Cо времени своего размещения на YouTube в январе 2017 года он смог набрать 5 млрд просмотров© Steve Marcus/Reuters

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Видеоклип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito со времени своего размещения на YouTube в январе 2017 года смог набрать 5 млрд просмотров, сообщает Report со ссылкой на Forbes.

    Это абсолютный рекорд видеосервиса — и очередной для танцевального хита, который набрал 3 млрд просмотров в августе прошлого года и 4 млрд — в декабре.

    На второй позиции расположился ролик на песню See you again Уиза Халифы и Чарли Пута с 3,5 млрд просмотров, на третьей — клип Эда Ширана Shape of you с 3,4 млрд просмотров.

    В декабре 2017 года Despacito заняла четвертое место в топе лучших песен года по версии журнала Billboard. 

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