Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира 2024"

Представительница Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", финал которого прошел в Мумбаи.

Представительница Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", финал которого прошел в Мумбаи.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, 24-летняя девушка выиграла корону престижного смотра, который прошел в 71-й раз.

Кристина Пысзкова - студентка, получает образование в области права и делового администрирования, одновременно работая моделью. Она также активно занимается волонтерской деятельностью. Пысзкова соревновалась с конкурсантками из 115 стран.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Вице-мисс стала Ясмина Зейтун из Ливана.

Ранее Индия принимала финал конкурса "Мисс Мира" в 1996 году. В этот раз республику представляла обладательница титула "Мисс Индия - 2022" Сини Шетти, она считалась одной из фавориток, однако в итоге заняла восьмое место.