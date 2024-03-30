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Дочь актера Алена Делона подала в суд на своих братьев

Дочь актера Алена Делона подала в суд на своих братьев Дочь 88-летнего французского актера Алена Делона Анушка подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь.
Шоу-бизнес
30 марта 2024 г. 17:56
Дочь актера Алена Делона подала в суд на своих братьев

Дочь 88-летнего французского актера Алена Делона Анушка подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Provence.

В иске она указывает на то, что братья опубликовали в социальных сетях тайно сделанную видеозапись ее разговора с отцом.

"Тебя принимают за дебила, а меня за идиотку, манипулирующую отцом", - говорит она на записи.

Заседание суда пройдет в апреле 2025 года.

Дети 88-летнего Делона судятся с января. Братья обвиняют сестру в злоупотреблении состоянием отца и желании вывезти его из дома в Швейцарию.

В конце января актера поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав, включая возможность распоряжаться имуществом.

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