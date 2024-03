В Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проходит 96-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2023 год.

Как сообщает Report , ведущим стал комик Джимми Киммел.

Победители будут объявлены в 23 категориях.

По количеству номинаций - 13 - лидирует биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), повествующая о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Вслед за ней с 11 номинациями идет черная комедия "Бедные-несчастные" (Poor things, 2023) Йоргоса Лантимоса об эксцентричном хирурге, возродившем труп утопленницы, и драма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с 10 номинациями, рассказывающая о расследовании серии убийств индейцев в 1920-х годах и спорах из-за богатых нефтью земель. Восемь номинаций получил самый кассовый фильм 2023 году в США - сатирическая комедия "Барби" (Barbie, 2023), повествующая о путешествии куклы из сказочной страны Барбиленд в мир людей.

За победу в основной категории - "Лучший фильм" поборются картины "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall, 2023), "Барби" (Barbie, 2023), "Прошлые жизни" (Past Lives, 2023), "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023), "Оставленные" (The Holdovers, 2023), "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), "Маэстро" (Maestro, 2023), "Бедные-несчастные" (Poor things, 2023), "Зона интересов" (The Zone of interest, 2023), "Американское чтиво" (American Fiction, 2023).