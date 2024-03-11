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Роберт Дауни - младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана

Роберт Дауни - младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана Роберт Дауни - младший получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).
Искусство
11 марта 2024 г. 04:52
Роберт Дауни - младший получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана

Роберт Дауни - младший получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

Как сообщает Report, трансляцию 96-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук ведет телеканал ABC.

В номинации также были представлены Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво", American Fiction, 2023), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны", Killers of the Flower Moon, 2023), Райан Гослинг ("Барби", Barbie, 2023) и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", Poor Things, 2023).

Ранее Роберт Дауни - младший также был удостоен премии "Золотой глобус" за эту роль.

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