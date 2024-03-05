В CineMastercard состоялась презентация фильма "Hayatla Barış"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ "Gənclik Mall" состоялась презентация турецкого биографического фильма "Hayatla Barış", в котором снялись многие известные и популярные актеры.
Как сообщает Report, почетными гостями на презентации фильма были представители Общественного объединения Футболистов-ампутантов Азербайджана, получивших ранения в результате взрыва мин во время Отечественной войны. Спортсмены Федерации почти 2 года участвуют в международных соревнованиях на уровне сборных.
Среди гостей были также представители Агентствa Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Режиссер фильма "Hayatla Barış" Экин Пандыр. В главных ролях Танер Олмез, Назан Кесал и Бюлент Инал.
Коротко о фильме: В результате несчастного случая в детстве Барыш Телли остался инвалидом, но это не помешало ему идти к своей цели. Барыш, потерявший в результате аварии правую ногу, побил рекорды Турции во многих областях спорта, от тенниса до легкой атлетики.