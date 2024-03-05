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В CineMastercard состоялась презентация фильма "Hayatla Barış"

В CineMastercard состоялась презентация фильма "Hayatla Barış" В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ "Gənclik Mall" состоялась презентация турецкого биографического фильма "Hayatla Barış", в котором снялись многие известные и популярные актеры.
Шоу-бизнес
5 марта 2024 г. 18:00
В CineMastercard состоялась презентация фильма Hayatla Barış

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ "Gənclik Mall" состоялась презентация турецкого биографического фильма "Hayatla Barış", в котором снялись многие известные и популярные актеры.

Как сообщает Report, почетными гостями на презентации фильма были представители Общественного объединения Футболистов-ампутантов Азербайджана, получивших ранения в результате взрыва мин во время Отечественной войны. Спортсмены Федерации почти 2 года участвуют в международных соревнованиях на уровне сборных.

Среди гостей были также представители Агентствa Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Режиссер фильма "Hayatla Barış" Экин Пандыр. В главных ролях Танер Олмез, Назан Кесал и Бюлент Инал.

Коротко о фильме: В результате несчастного случая в детстве Барыш Телли остался инвалидом, но это не помешало ему идти к своей цели. Барыш, потерявший в результате аварии правую ногу, побил рекорды Турции во многих областях спорта, от тенниса до легкой атлетики.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CineMastercard”da “Hayatla Barış” filminin təqdimatı olub

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