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    ​В Украине состоялся концерт звезды азербайджанской эстрады

    Выступление Чингиза Мустафаева получило огромную поддержку местной публики

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В столице Украины Киеве состоялся концерт звезды азербайджанской эстрады Чингиза Мустафаева.

    Как сообщает Report, организатором концерта был руководитель Ассамблеи Национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

    На открытии концерта присутствовали активисты азербайджанской диаспоры, члены Объединения азербайджанской молодежи Украины, представители других национальностей. Выступление Чингиза Мустафаева получило огромную поддержку местной публики.

    Напомним, что ОКАУ периодически выступает организатором подобных мероприятий в Украине. 

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