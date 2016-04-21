В США скончался легендарный певец Принс

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Легенда американской поп-музыки певец Принc скoнчался в возрасте 57 лет.

Как передает Report, певец был найден мертвым в четверг утром в своем доме в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Официальная причина смерти пока неизвестна, но родные Принса сообщили прессе, что на днях он перенес тяжелый грипп.

За свою карьеру певец продал более 100 миллионов альбомов по всему миру, став лауреатом семи премий Грэмми и премии Оскар в номинации «Лучшая песня» за композицию «Purple Rain».