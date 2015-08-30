В США широкий резонанс вызвали слухи о смерти Арнольда Шварценеггера

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В США вызвало скандал сообщение о смерти голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, передает The Inquisitr.

Сайт с электронным адресом msmbc.co опубликовал сообщение, что актер найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Полицейские взломали дверь и обнаружили тело экс-губернатора. Кроме того, в статье утверждалось, что члены семьи подтвердили смерть Шварценеггера.

В местные СМИ поступило рекордное количество звонков от поклонников актера, которые хотели узнать подробности инцидента.

Очевидцы видели Шварценеггера в городе на своей машине, а некоторые были свидетелями деловой встречи продюсера фильма «Неудержимые» Роберта Эрла и актера.

Сообщается, что неизвестные, подготовившие печальную новость, сработали под сайт популярного кабельного телеканала MSNBC.com, что и придало информации правдоподобный характер.

Сам Шварценеггер отказался комментировать сообщение, передает Report со ссылкой на портал «Газета.Ru».