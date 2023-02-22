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В новом альбоме The Rolling Stones могут появиться Пол Маккартни и Ринго Старр

В новом альбоме The Rolling Stones могут появиться Пол Маккартни и Ринго Старр Музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр присоединяются к созданию нового альбома другого коллектива The Rolling Stones.
Шоу-бизнес
22 февраля 2023 г. 12:37
В новом альбоме The Rolling Stones могут появиться Пол Маккартни и Ринго Старр

Музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр присоединяются к созданию нового альбома другого коллектива The Rolling Stones.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Times.

По данным издания, Маккартни уже записал несколько композиций на бас-гитаре. Старр может появиться в одной из студий Лос-Анджелеса "в ближайшее время".

Cроки выхода диска пока неизвестны. Последний студийный альбом The Rolling Stones Blue & Lonesome был издан в декабре 2016 года. Новые композиции группа выпустила 18 лет назад.

В 1960-е годы The Rolling Stones была главным конкурентом The Beatles, но в отличие от "ливерпульской четверки" не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. В 1967 году Маккартни и Джон Леннон исполнили бэк-вокал в сингле The Rolling Stones We Love You.

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