 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мексике убит вокалист группы Banda Cuisillos

    Сведений о возможных мотивах убийства и данных о подозреваемых нет

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Франсиско Эрнесто Руис, один из вокалистов мексиканской группы Banda Cuisillos, в четверг был убит.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили его коллеги на странице коллектива в Facebook.

    По данным прокуратуры, нападение на музыканта было совершено в городе Гвадалахара, столице штата Халиско, где жил Руис.

    "Мы оплакиваем кончину нашего брата, товарища и большого друга Эрнесто Руиса", - говорится в сообщении группы. Сведений о возможных мотивах убийства и подозреваемых в его совершении обнародовано не было.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi