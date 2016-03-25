В Лос-Анджелесе скончался комик Гарри Шендлинг

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе на 67-м году жизни скончался актер и писатель Гарри Шендлинг, который начал свою карьеру в начале 1970-х как сценарист ситкомов "Добро пожаловать назад, Коттер" и "Трое - это компания".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в полиции города сообщили, что мужчина на машине скорой помощи был доставлен в больницу, где и скончался в результате внезапного обширного инфаркта. Подробности не уточняются.

Шендлинг является обладателем премий "Эмми" и BAFTA, также он известен по собственному телешоу. Кроме того, он снимался в кинофильмах.