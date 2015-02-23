В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения "Оскара"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе началась 87-ая церемония вручения кинопремии "Оскар".

Основная интрига - борьба за победу между "Отрочеством" и "Бердменом" в номинации "Лучший фильм", которые идут бок о бок и в оценках критиков.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, "Левиафан" Андрея Звягинцева представлен в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Во времена СССР в этой номинации побеждали фильмы "Война и мир" Сергея Бондарчука (1967 г.), "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, снятый на "Мосфильме" (совместное советско-японское производство, 1976 г.) и "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1980 г.).