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В кинотеатре CineMastercard долгожданный "Дюна 2" в ScreenX

В кинотеатре CineMastercard долгожданный "Дюна 2" в ScreenX В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ эпического научно-фантастического фильма "Дюна 2" компании Warner Bros.
Шоу-бизнес
1 марта 2024 г. 17:40
В кинотеатре CineMastercard долгожданный Дюна 2 в ScreenX

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ эпического научно-фантастического фильма "Дюна 2" компании Warner Bros.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Вечер закончился просмотром фильма с уникальной технологией ScreenX, разработчиками которых является южнокорейская компания CJ 4DPLEX.

ScreenX — это абсолютно новая супертехнология, позволяющая наслаждаться фильмом с углом обзора 270 градусов. В зале кинотеатра установлено три проектора и два дополнительных боковых экрана. Основные сцены фильма показывают на главном экране, а боковые увеличивают композицию кадра. Такое расширенное пространство позволяет зрителю оказаться "внутри" фильма, создавая при этом новые ощущения.

"Дюна 2" — это продолжение фильма 2021 года. Сюжет основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Режиссер - Дени Вильнёв.

Во втором фильме к своим ролям вернутся почти все главные герои первой части "Дюны", а также появятся новые персонажи, очень важные для развития сюжета.

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Дэйв Батиста, Остин Батлер, Флоренс Пью, Лея Сейду, Кристофер Уокен и другие.

Коротко о фильме: Пол Атрейдес объединится с народом фрименов и возглавит восстание против Шаддама — падишаха-императора и главы Дома Коррино. Таким образом главный герой хочет отомстить за гибель семьи.

Уже с 29 февраля, все желающие могут увидеть один из самых ожидаемых фильмов в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, "Дюна 2" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CineMastercard” kinoteatrında “Dune 2” ScreenX-də

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