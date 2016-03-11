В кинотеатре "CinemaPlus" стартовал показ комедийного боевика "Братья из Гримсби" - ВИДЕО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум класса "СinemaPlus" стартовал показ британского комедийного боевика "Братья из Гримсби". Как сообщает Report, сюжет фильма основан на истории двух братьев из небольшого английского городка Гримсби.

Режиссером фильма является француз Луи Летерье. Главного героя фильма сыграл британский актер Саша Барон Коэн. В ролях: Айла Фишер, Пенелопа Крус, Ребел Уилсон и Марк Стронг.

Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата — оголтелого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угрозы — практически невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" изменил своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".