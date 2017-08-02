В кинотеатре CinemaPlus прошел звездный показ комедии "Бабушка легкого поведения" - ВИДЕО

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 28 июля в кинотеатре премиум класса "CinemaPlus Амburan Mall" прошел звездный показ комедии "Бабушка легкого поведения".

Как сообщает Report, главными гостями этого мероприятия был режиссер фильма Марюс Вайсберг, продюсер, актер и певец Александр Ревва, певица Глюкоза, а также гости фестиваля «Жара»: Олег Газманов, Светлана Лобода,Наталья Бардо, Настя Кудри, Ольга Бузова, Юлия Барановская, группаMBAND, Екатерина Одинцова, Тилль Линдерманн (группа Rammstein), Белла Потемкина, Artik (Артем Умрихин), Артем Сорокин, Сергей и Екатерина Кожевниковы.

Премьера началась с красной дорожки, по которой прошлись российские звезды под вспышки фотоаппаратов и объективы видео камер, не только местных журналистов, которые очень тепло приняли долгожданных гостей, но и российского СМИ.

Перед началом показа картины Александр Ревва поприветствовал всех гостей, рассказал о съемках фильма, представил публике режиссера Марюс Вайсберга и главную героиню Наталью Ионову (певица Глюкоза), причем это её первая роль в кино.

После просмотра фильма была организована дискотека вместе с актерами и рабочим составом кино.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Cinema Distribution, мексиканский ресторан Maya, вина премиум класса Hillside, RedBull и курьерская служба TNT.

Коротко о фильме: Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

В ролях: Александр Ревва, Наталья Ионова (Глюкоза), Филипп Киркоров, Елена Валюшкина и другие.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.