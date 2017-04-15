В Киеве будет самая длинная красная дорожка за всю историю "Евровидения"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Организаторы "Евровидения-2017" уверяют, что во время этого международного песенного конкурса в Киеве будет самая длинная красная дорожка, передает Report со ссылкой на Укринформ.

"В Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка – 265 м. Вес сцены 30 тонн, а трибун – 450 тонн. Еще 212 тонн подвешено к потолку. Затраты энергии арены достигают 7 МВт на полной мощности, из них на освещение – 854 000 Вт. А 18 генераторов ежедневно используют 20 тыс. литров горючего", - говорится в сообщении.

Красная дорожка будет расположена возле Мариинского дворца, рядом со зданием Верховной Рады.

На сегодняшний день продано около 30 тыс. билетов, около 19 тыс. забронированы для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тыс. билетов или имеющиеся в продаже, или скоро появятся.

В "Евровидении-2017" примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.