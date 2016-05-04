В Гяндже состоялось открытие первого кинотеатра "CinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, состоялось торжественное открытие кинотеатра "CinemaPlus". Именно в этот день кинотеатр был украшен специальными декорациями.

В связи с открытием кинотеатра "CinemaPlus" из Баку были приглашены представители СМИ, блогеры, известные лица и предприниматели. Для гостей был организован тур на специальных автобусах, украшенных рекламой кинотеатра.

Принявшие участие в мероприятии глава исполнительный власти города Гянджи Эльмар Велиев, генеральный директор сети кинотеатров "CinemaPlus" Заур Дарабзаде и депутат Нагиф Гамзаев поздравили всех и поприветствовали гостей вступительной речью. Также выступили директор по репертуарному планированию кинотеатра "CinemaPlus" Фаик Кязимов и руководитель по проектам кинотеатра "CinemaPlus" Фахрим Гулузаде.

После официальной части мероприятия был показан документальный фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева, а также фильм "Бакинского Медиа Центра" "Əbədi ezamiyyət", снятый при поддержке фонда Гейдар Алиева, руководителем и генеральным продюсером которого была Арзу Алиева.

Затем последовал просмотр фильмов "Экипаж" и "Дивергент 3", представленный компанией "Cinema Distribution".

Отметим, что строительство кинотеатра "CinemaPlus" в городе Гянджа осуществила компания "UM Group". Международная компания в сфере контроля качества Интертек является одним из основных партнеров.

Отметим, что в мире наблюдается более 500 кинотеатров в 44 странах, дизайны которых произведены канадской компанией "Mesbur + Smith Architects". Именно данная компания полностью сделала дизайнерскую работу для кинотеатра "CinemaPlus".

"CinemaPlus" оснащен проекторами нового поколения "Barco", обладающими высокой яркостью, а также звуковыми системами. Cостоит из 5 залов и 461 места. Помимо этого, кинотеатр "CinemaPlus" применяет технологию Master Image 3D.

Кинотеатр расположен около Бульвара по адресу: Низами 8, 4-й этаж Торгового Центра "Xəmsə Park".

Информационная поддержка мероприятия - RegionTV, Avto FM и Kəpəz FM, партнер - сеть магазинов "Sabina Perfumery & Cosmetics".