В центре отдыха Dalğa Beach-Aqua Park состоится соло-концерт Эльнура Гусейнова

Баку. 23 июня. REPORT. AZ/ В Xoxo karaoke club центра отдыха Dalğa Beach-Aqua Park Resort состоится соло-концерт молодого певца Эльнура Гусейнова, представлявшего Азербайджан на "Евровидение-2008".

Как сообщила Report PR-менеджер центра отдыха Ляман Аскерова, концертная программа состоится 24 июня: "В концертной программе примут участие певицы Сабина Бабаева, Диана Гаджиева. Концерт начнется в 22:00. Билеты можно приобрести в филиале Xoxo karaoke club в Баку (адрес: ул. Самеда Вургуна, 77) и в кассах центра отдыха Dalğa Beach-Aqua Park Resort. Стандартная цена билетов 30 манатов, а премиум-билеты стоят 50 манатов. В премиум-билеты входит также фруктовое ассорти".

Отметим, что самый большой аквапарк Азербайджана Dalğa Beach Aquapark Resort расположен в поселке Мардякан города Баку, в 37 км от центра города, на расстоянии 17,2 км от аэропорта и является современным центром пляжного отдыха и развлечений. Здесь созданы условия для рационального времяпровождения как взрослых, так и детей. Персонал центра в 310 человек одновременно может обслуживать 1200 гостей.

Напомним, что в этом летнем сезоне в пляжную зону центра привезен новый лазурный песок. Тем самым Dalğa Beach-Aqua Park создал для прибывающих на море гостей совершенно иные возможности. Кроме того, в этом году в смотрящей на море части зоны отдыха построено 2 новых бассейна.