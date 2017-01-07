В "CinemaPlus" прошел волшебный Новогодний фестиваль - ВИДЕО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Встреча Нового года является очень значимым праздником и сопровождается новогодними украшениями, разнообразными мероприятиями и гуляньями. Сеть кинотеатров "CinemaPlus" не нарушая традиции, провела великолепный маскарадный фестиваль, сообщает Report.

На маскараде приняли участия не только взрослые, но и дети, одетые в карнавальные костюмы. Музыканты в костюмах Санта Клауса исполняли новогодние мелодии. Шествие проходило в фойе кинотеатров, которые были украшены новогодними декорациями и в торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall. Гости вместе со зрителями с большим удовольствием влились в атмосферу карнавала и делали памятные фотографии.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.