​В "CinemaPlus" организован благотворительный показ мультфильма для детей с талассемией

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" состоялся показ мультфильма для детей, болеющих талассемией, и членов их семей, сообщает Report.

Данное мероприятие необходимо для того, чтобы зарядить детей позитивом и бодростью.

Спонсорской поддержкой является "Qaraçay Holding" и Благотворительное Общественное Объединение "LAYF".

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что в прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".