В CinemaPlus криминальный триллер дублирован на азербайджанский язык - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сеть премиум кинотеатров "CinemaPlus" прокатывает пятый фильм с профессиональным азербайджанским дубляжом. Как сообщает Report, жанр фильма "Дом напротив" - криминальный триллер, он дублирован студией "Cinemazadeh" в 2016 году.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде.

В озвучивании фильма приняли участия: Олег Амирбеков, Ровшан Мамедли, Незакет Мамедли, Гюльнара Зулалова, Саид Низами, Кямал Яшар и Хатаи Али.

Режиссером криминального триллера является Маркус Данстэн. В главных ролях - Джош Стюарт, Мелисса Болона и Александра Эссоу.

Коротко о фильме: Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы…

Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа. Там ему открываются страшные тайны, которые лучше не будоражить. Самые жуткие кошмары Джона покажутся детской забавой по сравнению с тем, что скрывается в этом доме…

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