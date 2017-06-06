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    В Баку реализуют международный джазовый проект

    Группа Önder Focan & Şalliel Bros даст концерт

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 7 июня в Международном центре мугама состоится джазовый проект, организуемый Premier LTD.

    Как сообщает Report, мероприятие состоится при поддержке совета культуры посольства Турции в Азербайджане, посольств Франции и Бельгии.

    В преддверии летнего сезона жителям столицы представят международный джазовый проект. В этом проекте примут участие всемирно известные музыканты из Турции, Франции и Бельгии. Азербайджан представит талантливый джазмен и композитор Эльчин Ширинов.

    7 июня в 18:30 даст концерт группа Önder Focan & Şalliel Bros.

    Отметим, что известный турецкий джазовый исполнитель, композитор-аранжировщик Ондер Фоджан выпустил 13 альбомов. Известный джазмен выступил в более чем 90 международных фестивалях как член жюри и как исполнитель. Он собрал вокруг себя молодых талантливых исполнителей и записал совместный альбом Funkbook. В проекте приняли участие знаменитые братья-саксофонисты Аныл и Батухан Шаллыел. Альбом впервые будет представлен в Баку.

    Позже для соблюдающих пост будет накрыт стол к ифтару.

    В 20:30 состоится концерт азербайджано-франко-бельгийского джазового трио под управлением Эльчина Ширинова – Эльчин Ширинов, Линли Март и Стефан Галланд. Слушатели ознакомятся с разными вариантами пения, насладятся уникальным музыкальным синтезом культур.

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