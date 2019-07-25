В Баку начинается "ЖАРА" - ФОТО

"Фестиваль ЖАРА с каждым годом становится все интереснее и масштабнее".

Как сообщает Report, об этом заявил народный артист Азербайджана EMIN на пресс-конференции по случаю начала фестиваля ЖАРА в Баку.

"В этом году мы тщательно готовились, достроили третью сцену. На них каждый день фестиваля будут выступать до 70 артистов", -заявил EMIN, отметив, что бакинская публика очень благодарная.

По его словам, в следующем году пройдет фестиваль "ЖАРА Америка": "Мы также планируем сделать в следующем году международный день, куда пригласим артистов из Америки, Турции и Европы".

Народный артист России Филипп Киркоров, рассказывая о своих впечатлениях о Баку и настроении перед ЖАРой, подчеркнул, что все артисты особо подготовились к концерту. "У меня были замечательные дуэты, и в этот раз будет с ZIVERT. Она мне очень нравиться, ее креатив. Она придумала очень интересный номер. Это будет проект, когда более опытные артисты будут петь с молодыми, но не свои песни, а их. Так, что мы с Юлей исполним ее популярную песню. А отличается ЖАРА тем, что здесь все время происходят экспериментальные программы. Завтра у меня также будет очень интересный дует с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой",- рассказал Ф. Киркоров.

Высокую оценку организации фестиваля дала и российская певица Лолита: "Я люблю Эмина и была поражена тому, как сегодня в 4 утра он встречал каждый самолет".

По словам заслуженного артиста России, певца Григория Лепса в этом году он согласился на баттл со Стасом Михайловым. "Этот фестиваль также интересен тем, что можно наглядно увидеть, как выглядит современная музыкальная индустрия", - считает Г. Лепс.

В этом году международный музыкальный фестиваль "Жара", организаторами которого являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников, пройдет уже в четвертый раз.

С 25 по 28 июля на территории курорта SeaBreezeResort гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп. Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате — атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.

Фестиваль стартует 25 июля с гала-концерта, на котором выступят Филипп Киркоров, Светлана Лобода, EMIN, Ольга Бузова, Монатик, Настя Каменских, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Валерия, Лолита, Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Время и Стеекло, A'Studio, Artik & Asti, Buruto, Monatik, Глюк’oZa, Рита Дакота, Zivert, Макс Барских, Mozgi, Чингиз Мустафаев, Bosson, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Alessandra, Юлия Беретта, Дмитрий Мататов.

Второй день будет посвящен хитам 90-х. Также в этот день состоится творческий вечер группы "Любэ", Стаса Михайлова и Григория Лепса.

Завершающий день фестиваля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Состоится сольный концерт Тимати.