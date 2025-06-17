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В Amburan Mall состоялось торжественное открытие летнего сезона CineMastercard

В Amburan Mall состоялось торжественное открытие летнего сезона CineMastercard В Amburan Mall состоялось торжественное открытие летнего сезона CineMastercard
Шоу-бизнес
17 июня 2025 г. 12:44
В Amburan Mall состоялось торжественное открытие летнего сезона CineMastercard

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в торговом центре Amburan Mall, состоялось торжественное открытие летнего сезона.

Как сообщает Report, цветочная вечеринка под открытым небом собрало любителей лета, природы и качественного кино.

Нежный аромат свежих цветов, световое шоу и лёгкая музыка, задавали настроение тёплого, уютного вечера. Встречал гостей пантомим, даривший каждой даме цветы и создававший атмосферу сказочного праздника. Ярким моментом вечера стала постановка танца по сюжету фильма, заворожившая и погрузившая всех присутствующих в волшебный мир кино и искусства.

Среди приглашенных гостей были известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.
Поддержку в организации мероприятия оказали: декор от цветочного бутика "7 Gül", ресторан MADO, фото и видео - креативная компания Light in Black, мороженное Millennium, кондитерская "Balli Bisi", световые эффекты ProEvents, вина Meysari - первый производитель органических вин в Азербайджане и Red Bull.

В финале вечера состоялся показ американской комедии "Материалистка", который идеально подчеркнул лёгкость и романтику мероприятия.
Сценарист и режиссер фильма Селин Сон. Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Коротко о фильме: Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчетам.

Возрастное ограничение фильма 18+.

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Версия на английском языке ФотоSummer season of CineMastercard opens at Amburan Mall
Версия на азербайджанском языке Фото“Amburan Mall”da “CineMastercard”ın yay mövsümünün açılışı olub

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