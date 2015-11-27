В 28 Cinema начался показ криминального триллера с участием известной британской актрисы - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В 28 Cinema начался показ криминального триллера "Убийца" ("Qatil").

Как сообщает Report, режиссером фильма американского производства является канадец Дени Вильнёв.

В фильме очень много тяжелых сцен, которые сразу дают понять зрителю, в какой атмосфере пройдут очередные два часа фильма. В фильме снимались такие известные актеры, как Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин.

Сюжет фильма следующий: На американо-мексиканской границе женщина-полицейский сопровождает двух рейнджеров, которые преследуют наркобарона. Она не подозревает, что по ту сторону границы есть тайное место, где не действуют никакие законы и царят насилие и разврат.

Отметим, что билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.