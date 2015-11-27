 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В 28 Cinema начался показ криминального триллера с участием известной британской актрисы - ВИДЕО

    В фильме очень много тяжелых сцен

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В 28 Cinema начался показ криминального триллера "Убийца" ("Qatil"). 

    Как сообщает Report, режиссером фильма американского производства является канадец Дени Вильнёв. 

    В фильме очень много тяжелых сцен, которые сразу дают понять зрителю, в какой атмосфере пройдут очередные два часа фильма. В фильме снимались такие известные актеры, как Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин. 

    Сюжет фильма следующий: На американо-мексиканской границе женщина-полицейский сопровождает двух рейнджеров, которые преследуют наркобарона. Она не подозревает, что по ту сторону границы есть тайное место, где не действуют никакие законы и царят насилие и разврат.

    Отметим, что билеты можно приобрести в кассах кинотеатра. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi